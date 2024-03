Il Casarano spreca l’impossibile, l’Angri segna e vince: 1-0 al ‘Novi’

Brutto e inatteso passo falso per il Casarano di mister Laterza che torna a casa senza punti dalla trasferta di Angri: al Novi finisce 1-0 per i padroni di casa che conquistano il primo successo del 2024 e salgono a quota 28 punti in classifica. Decisiva una rete messa a segno da Palmieri al minuto 11. Per i rossoazzurri una marea di occasioni sprecate e una graduatoria che adesso parla di una sesta posizione con 44 punti all’attivo.

TABELLINO

ANGRI 1

CASARANO 0

ANGRI (4-3-3): Palladino; Kljajic, Picascia, Schiavino, Costanzo (11′ st Allegra); Poziello (42′ st De Marco), Herrera (11′ st Fabiano), Sabatino; Palmieri (32′ st Iadaresta), Longo (16′ st Caccavallo), Ascione. A disp.: Scarpato, Di Mauro, Rosolino, Balde. All.: Liquidato.

CASARANO (4-2-3-1): Pucci; Nunez, Legittimo, Celli, Giannini; Cerutti (40′ st Marconato), D’Alena (45’+1 st Emmanouil); Versienti (29′ st Falcone), Citro (14′ st Corvino), Gjonaj (8′ st Rajkovic); Diop . A disp.: Carotenuto, Thiandoum, Guastamacchia, Gambino. All.: Laterza.

ARBITRO: Grieco di Ascoli Piceno

RETI: 11′ pt Palmieri (A)

AMMONITI: Longo (A), D’Alena (C), Herrera (A), Diop (C), Iadaresta (A)

NOTE: Recupero: 3′ pt; 6′ st.

