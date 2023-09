Aeroporti Puglia: Brindisi avrà la seconda pista, lavori per 61mln

L’anno prossimo, nell’aeroporto di Brindisi, saranno avviati i lavori per la seconda pista per consentire l’atterraggio ed il decollo con qualsiasi condizione meteo. Ci sarà l’ampliamento della zona dei controlli e saranno implementati i gate.

Il progetto è pronto e sarà trasmesso a giorni all’Enac per essere realizzato nel giro di 24 mesi e consentire l’ampliamento del terminal, per un ammontare di 11 milioni di euro da bilancio autonomo. Tutti gli interventi hanno un valore complessivo di 61 milioni. E’ quanto emerso durante le audizioni del cda di Aeroporti di Puglia in commissione Bilancio del Consiglio regionale.

Gli interventi effettuati sino ad oggi, completati al 90%, hanno riguardato invece l’adeguamento della pista di 3200 metri e l’ampliamento dei piazzali di sosta degli aeromobili. Nel 2022 l’aeroporto di Brindisi ha avuto 2238 voli e quest’anno si è registrato un incremento del 6%. L’anno scorso ha chiuso con 3 milioni e 58 mila 999 passeggeri con un incremento del 13,6% rispetto al 2019.

Quest’anno nei primi sei mesi c’è stato un progressivo di crescita rispetto al 2022 del 4,4%. C’è una crescita quindi, dell’0,7% della componente nazionale e del 15,3% rispetto a quella internazionale. Allo stato attuale rispetto all’agosto 2022 sono transitati dall’aeroporto di Brindisi due milioni 171 mila 271 passeggeri, 100 mila passeggeri in più.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp