Fenomeni migratori: a Potenza il workshop finale del progetto Com.In.4.0

Quattordici incontri formativi nei territori; oltre 110 le persone coinvolte; 50 operatori pubblici beneficiari degli interventi; 55 istituzioni, associazioni ed enti coinvolti nella rete di governance attivata; un confronto interregionale per condividere metodologie e prospettive per costruire azioni di sistema per l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti.

Sono solo alcuni dei numeri e delle attività che, in Basilicata, raccontano il progetto Com.In.4.0 – Competenze per l’integrazione, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo nazionale ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018.

Il prossimo 26 settembre a Potenza, presso GoDesk in via della Tecnica 18, si svolgerà il Final Workshop regionale del progetto, una restituzione collettiva del lavoro svolto e, nel contempo, un confronto sul mantenimento delle buone pratiche in vista della prossima programmazione.

Non solo, dunque, un momento di resoconto ma anche di valorizzazione di un patrimonio conoscitivo da condividere ulteriormente, in un confronto che, comunque, resta aperto.

L’obiettivo è rafforzare le reti territoriali di attivazione pubblico/privato per migliorare i servizi dedicati ai migranti nell’ambito del Piano d’insediamento accogliente e delineare meglio le filiere di governance sul tema.

Quattro saranno i tavoli tematici attorno ai quali di svilupperà la discussione: il primo, quello dedicato ai minori stranieri e ai neomaggiorenni, per condividere elementi chiave per il rafforzamento dell’inclusione, con il coinvolgimento delle comunità locali; il forum regionale sui fenomeni migratori per fare rete, realizzando una mappatura e una rilevazione dei bisogni e delle esperienze già in essere; ‘’abitare i territori’’, per promuovere una reale integrazione dei migranti, integrando, a loro volta, i servizi territoriali; formazione e competenze dei migranti, con particolare riferimento al ruolo dei Poli sociali nel supporto alla formazione individuale e personalizzata.

L’evento, che prenderà il via alle 9.00 con la registrazione dei partecipanti, partirà con i saluti istituzionali del Capo di Gabinetto della Regione Basilicata Michele Busciolano e di Elvira Locantore, Coordinatrice progetto COM.IN.4.0. L’introduzione ai lavori è affidata a Giovanni Casaletto, Regional Project Manager Consorzio NOVA a cui seguirà la prima relazione per tracciare un resoconto e un rilancio delle attività di Gianpietro Losapio, Direttore Consorzio NOVA.

Nel corso della mattinata si svilupperà il confronto attraverso il lavoro dei quattro tavoli tematici, i cui risultati saranno poi trasferiti nel corso della plenaria della sessione pomeridiana dell’incontro, che anticiperà dibattito e conclusioni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp