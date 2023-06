ALTAMURA – In un momento in cui la Puglia equestre, quella del salto ostacoli in particolare, esprime a livello nazionale ed internazionale grandissimi risultati, si sono disputati in Puglia presso il Centro Sport Equestri di Altamura i Campionati regionali di salto ostacoli di Puglia e Basilicata.

Gli ottimi risultati dei pugliesi fanno riferimento all’argento di Aurora Guaragno nel Gran Premio dello CSIO giovanile nei Paesi Bassi, il bronzo nella competizione riservata agli Under 21 nella Coppa del Presidente a Piazza di Siena e ancora all’oro di Fernado dell’Osso come miglior atleta della Next Generation sempre nello CSIO internazionale di Roma

