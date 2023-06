Cultura, torna il Bari Piano Festival

BARI – Dalla musica classica al jazz e alla contemporanea con nomi come del panorama nazionale e internazionale. Il tutto sempre in location simbolo del capoluogo pugliese, come la Basilica di San Nicola, il Chiostro di Santa Chiara e Torre Quetta. Torna il Bari Piano Festival, la kermesse che da sempre porta in città grandi artisti della scena musicale accostandoli a spettacoli di forte interesse, capaci di associare al pianoforte, declinato soprattutto nella dimensione della contemporaneità, espressioni artistiche quali scrittura, recitazione e danza, L’appuntamento è stato confermato dal 22 al 29 agosto dopo il concerto-anteprima con il pianista Andrea Lucchesini nel foyer del Teatro Petruzzelli, quando sono stati svelati le date e i nomi di alcuni protagonisti della sesta edizione del festival, con la direzione artistica di Emanuele Arciuli e il supporto di teatro Pubblico Pugliese.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp