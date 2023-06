Monopoli, Ora! Fest: chiude la prima edizione

MONOPOLI – Il premio Città di Monopoli come miglior film a Klondike di Maryna Er Gorbach; il Miglior Regia a Negin Ahmadi per Dream’s gate; miglior attrice a Oksana Cherkashyna; miglior attore ad Andrea Roncato per La California. In ultimo a Matthew Modine il premio speciale per Heaven on earth. Si chiude così con un pumo tra le mani dei vincitori, la prima edizione dell’Ora! Fest, la kermesse cinematografica che ha portato a Monopoli, nel sud Barese, le stelle hollywoodiane della settima arte come Marisa Tomei e Matt Dillon, oltre allo stesso Modine, storico protagonista della pellicola di Kubrik, Full metal jacket e della più recente serie Netflix dal successo planetario dai duffer Brothers, Strager Things.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp