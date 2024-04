Crispiano: inaugurata la nuova Community Library

Riapre in forma rinnovata la Biblioteca Carlo Natale di Crispiano grazie al progetto Libra Libri. Tradizione e tecnologia accessibile in una location tutta nuova.

È stata inaugurata ufficialmente la Community Library di Crispiano grazie al progetto Libra Libri, avviato il 25 aprile del 2017 con il commissario Volpe. La Biblioteca Carlo Natale, nuova Community Library, è uno spazio innovativo dedicato alla conservazione dei libri, nel quale la tecnologia incontra il passato e il ricco patrimonio librario conservato è ora consultabile anche digitalmente. Libri, video e memorie storiche sono resi accessibili all’utenza grazie all’utilizzo di moderne tecnologie di digitalizzazione e archiviazione. La Community Library è un centro di innovazione, nel quale sono promosse ricerca e sviluppo di nuove idee e conoscenze, che offre alla cittadinanza spazi di studio, di coworking, laboratori tecnologici e programmi educativi finalizzati a stimolare la creatività e l’apprendimento continuo.

Presente all’evento anche Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale: «L’inaugurazione di una biblioteca è sempre una grande festa per una comunità, è un bene comune importante. Per Crispiano, questa nuova Community Library aggiunge, alla ricchezza delle sue masserie e dei cammini, la bellezza e il valore che viene dai libri. In questi anni in Puglia sono state aperte 130 biblioteche di comunità. Luoghi di aggregazione e di riscatto, luoghi di cultura, vero ascensore sociale per realizzare sogni e obiettivi».

La giornata inaugurale si è conclusa in serata presso il Teatro comunale con la presentazione delle attività e dei progetti svolti per la riapertura della Biblioteca, oltre al documentario “C’era una volta la musica” di Gaetano Colella sulla storia musicale di Crispiano dagli anni ’40 ai primi anni ’80 del Novecento e a un contributo video di Gianfranco Berardi.

