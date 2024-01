A Matera la presentazione del progetto di “Parco del campo”

MATERA – Venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 15.30 presso la sala congressi della Casa delle tecnologie emergenti di Matera, in via San Rocco, si svolgerà un incontro pubblico di confronto sull’intervento denominato “Parco del Campo”. Si approfondiranno i tempi dell’iter approvativo del progetto e dell’esecuzione delle opere, oltre a raccogliere eventuali osservazioni e proposte migliorative rispetto alla soluzione che l’Amministrazione comunale intende adottare nella progettazione dell’intervento. Con questo intervento, il cui importo complessivo è pari a 12,6 milioni finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 – “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”), si intende realizzare un grande parco urbano con servizi connessi allo sport. Oggi l’area è occupata dall’impianto dello stadio “XXI Settembre-Franco Salerno”, con superficie complessiva di 31.800 metri quadri. Il progetto è finalizzato anche a riqualificare l’attuale impianto sportivo, con opere vote a migliorare sotto l’aspetto estetico e funzionale i campi da gioco, le tribune, le palestre e i locali di servizio. Il dirigente del settore Opere pubbliche del Comune, ha affidato la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento alla Srl “Dodi Moss”, mentre la Spa “Sport e Salute”, centrale di committenza delegata dal Comune, ha formalizzato l’aggiudicazione della procedura relativa all’Accordo quadro per l’affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori al Consorzio Stabile Atlante S.C.p.A.. All’incontro parteciperà, tra gli altri, il sindaco di Matera Domenico Bennardi, l’assessore all’Urbanistica, Antonio Materdomini, il collega alle Opere pubbliche Angelo Cotugno, e il progettista, l’architetto Matteo Rocca.

