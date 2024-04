8a rievocazione Gran Premio di Bari, inaugurato il padiglione ASI

Dopo l’avvio con l’inaugurazione della mostra “Ieri, oggi e domani” al Museo Civico di Bari e il successivo convegno sul tema della sicurezza stradale, gli eventi collaterali all’Ottava Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari si sono sportati all’interno del Padiglione ASI di ExpoLevante – Fiera internazionale per il tempo libero, lo sport e la smart mobility: uno spazio dedicato ai veicoli storici e alla storia dell’evento automobilistico che ha cambiato il volto della città di Bari, per un connubio perfetto tra cultura dei motori, risvolti sociali e la straordinaria forma di turismo lento promossa dal motorismo d’antan.

Taglio del nastro, dunque, nella mattinata di apertura dell’ExpoLevante, per il nuovo padiglione ASI, che ospita un intero corner dedicato al Gran Premio di Bari per raccontare la storia di questo grande evento, ma anche tutte le novità dell’edizione 2024. In esposizione, le auto d’epoca più belle e rappresentative delle passate edizioni, nonché l’attesissimo merchandising del Gran Premio di Bari.

L’inaugurazione del padiglione, alla quale hanno preso parte il Presidente nazionale ASI, Alberto Scuro, il Presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, l’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Carla Palone e il presidente di Old Cars Club, Antonio Durso, è stata animata da un esclusivo shooting fotografico realizzato da Carmen Martorana dal titolo “Il motorismo è di moda”.

Prossimo evento collaterale all’Ottava Rievocazione del Gran Premio di Bari domenica 14 aprile , quanso sarà finalmente la volta dei bambini, con l’attesissimo ritorno del Mini Gran Premio Unicef Italia: un evento unico nel suo genere e primo in Italia, rivolto a tutti i bambini dai 4 ai 10 anni. I piccoli partecipanti, vestiti e accessoriati come i grandi piloti degli anni 50 che corsero il Gran Premio di Bari, sfrecceranno in un circuito creato per macchine a pedali artigianalmente costruite in Italia all’insegna dei valori della sportività, dell’amicizia e della solidarietà.

Durante la giornata, inoltre, sarà possibile dare il proprio contributo in favore dei programmi dell’UNICEF per i bambini in pericolo, con particolare attenzione al dramma dei bambini migranti. L’iscrizione al Mini Gran Premio di Bari può essere effettuata tramite il sito www.minigpbari.com, tramite l’indirizzo e-mail staff@oldcarsclub.it o il numero telefonico 080.522.75.22, oppure presso il desk Old Cars Club Italia presente in Expo Levante dalle ore 08:30 del 14 aprile 2024. La partecipazione dei bambini all’evento è vincolata alla sottoscrizione di una liberatoria privacy e ha un costo di 10€, interamente devoluti in favore dei progetti UNICEF ITALIA.

“Ritorna l’Asi all’ExpoLevante, un appuntamento davvero importante per la città e per i tanti visitatori, ragazzi e non solo, ma anche un modo per fare sicurezza stradale e far conoscere le auto che hanno accompagnato l’intera regione puglia e la città attraverso un percorso del gran premio dove vi aspettiamo a fine aprile per poter vedere le auto storiche in città.”, ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Carla Palone.

“Sono un grande appassionato di auto e sono doppiamente contento di vedere esposte qui auto che, per me, sono opere arte – è il commento del Presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli– Qui in Expo portiamo la bellezza e l’eleganza delle auto storiche in un contesto fieristico in cui si parla anche di auto elettriche e di smart mobility, in una connessione tra passato, presente e futuro che è bellissimo generare e condividere. Vedere questi gioielli e vedere la cultura che si muove dietro la passione automobilistica, tra motori, moda, turismo ed economie che l’indotto produce ci fa pensare che attività come queste debbano essere sempre immaginate e portate avanti. In questo senso, anche tutti gli eventi collaterali del Gran Premio di Bari sono ottimi momenti di condivisione collettiva che siamo orgogliosi di poter ospitare all’interno di ExpoLevante”.

“Noi vogliamo rappresentare una memoria storica e culturale importante, quale il motorisamo storico è, come eccellenza italiana nota in tutto il mondo – ha spiegato il Presidente nazionale ASI, Alberto Scuro -. Siamo presenti in tutti Italia con i nostri club federati che anche qui in Expo hanno deciso di portare veicoli importanti per dimostrare come il motorismo storico possa essere un motore di promozione del territorio attraverso il turismo lento che ci fa apprezzare tutte le tradizioni più belle del nostro paese”.

“Oggi un nuovo evento collaterale del nostro Gran Premio, dove abbiamo raggruppato le auto più belle che hanno fatto la storia del motorismo storico – ha raccontato il Presidente di Old Cars Club Antonio Durso -. A fare da cornice, un bellissimo shooting fotografico che, insieme al Mini Gran Premio Unicef per i più piccoli, rappresenta l’Ottava Rievocazione del Gran Premio di Bari come un evento davvero innovativo per il territorio”.

