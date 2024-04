Gabriele Cirilli al Teatro Orfeo di Taranto

Gabriele Cirilli arriva al Teatro Orfeo di Taranto venerdì 19 aprile alle ore 21 con “Nun te regg più”.

Lo show di Gabriele Cirilli, Mattia Cirilli, Maria De Luca, Valter Lupo, regia di Valter Lupo, riflette su cosa vuol dire essere al passo con il tempo, nonostante questo passi inesorabilmente. Gabriele tramite la continua ricerca del nuovo, ma ricordando sempre il passato dal quale non ci si può separare, attraversa tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, canzoni, monologhi e gag irresistibili. “Nun te Regg Più” è lo spettacolo della saggezza in cui Gabriele non regge più i compromessi, i tranelli, le insoddisfazioni, le ingiustizie… che poi chi stabilisce cosa è normale?

Allievo di Gigi Proietti, comico, attore in fiction, a teatro, al cinema, Gabriele Cirilli ha collaborato con i grandi del mondo dello spettacolo come Flavio Bucci, Piera Degli Esposti, Lina Sastri, Michele Placido, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi. È anche autore dei suoi testi.

Lo spettacolo rientra nella stagione 2023/2024 “Taranto, i più grandi passano da qui” del Teatro Orfeo. Partner ufficiali: Regione Puglia, Comune di Taranto, Programma Sviluppo, Teleperformance Italia e Immobiliare De Bartolomeo. Per informazioni, abbonamenti e biglietti: 099 4533590 – 3290779521 Online su: 2Tickets e TicketOne. www.teatrorfeo.it – info@teatrorfeo.it

