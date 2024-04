Tredici cori arcobaleno per il Cromatica festival a Bari

BARI – Tredici cori arcobaleno per un totale di 430 coriste e coristi arriveranno a Bari da tutta Italia per celebrare la comunità Lgbtqia+. Dal 19 al 21 aprile si terrà la sesta edizione di “Cromatica Festival”, la kermesse nazionale dei cori arcobaleno, con tre giorni di appuntamenti, musica, spettacoli, e flash mob itineranti, organizzato da Cromatica – Associazione Nazionale Cori Arcobaleno. Il festival è una manifestazione che supporta le rivendicazioni e la cultura della comunità Lgbtqia+ attraverso il canto corale, da sempre mezzo e simbolo dei movimenti di liberazione. La serata di Gala di Cromatica Festival al Teatro Petruzzelli di sabato 20 aprile sarà condotta da Paolo Camilli, attore e comedian, conosciuto anche per la sua partecipazione nella giuria di Drag Race Italia. In ultimo, domenica21, appuntamento con flash mob diffusi in diversi punti della città di Bari, in cui i cori si esibiranno colorando piazze e strade con i loro canti.

