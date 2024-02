Volley, un minuto di silenzio su tutti i campi per Matilde Chionna

In tutte le gare di serie e categoria, in programma in Puglia fino a domenica 3 marzo, la Federazione Italiana Pallavolo ed il Comitato Regionale Puglia dispongono di far osservare un minuto di silenzio e raccoglimento nel ricordo di Matilde Chionna, giovane atleta della New Volley Oria, scomparsa tragicamente domenica in un incidente stradale.

