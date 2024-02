Serie C: Monopoli, marzo è il mese della verità

Sei gare e un mese decisivo per le sorti del Monopoli. Il mese di marzo, che sta per iniziare, sarà quello della verità per la squadra di Roberto Taurino che al momento vede come un miraggio la salvezza diretta e deve evitare di perdere la quartultima e la quintultima posizione che danno il vantaggio del doppio risultato a disposizione nei playout. Si comincia domenica 3 marzo sul campo del Picerno: una sfida che rievoca i playoff di due stagioni fa e tante sfide in Serie C, poi ci sarà il derby contro il Brindisi nel turno infrasettimanale del 6 marzo: una sfida da vincere a tutti i costi per lasciarsi alle spalle definitivamente la squadra di Danucci. Il mese continuerà domenica 10 con il secondo derby pugliese consecutivo, il terzo appulo lucano di fila, sul campo dell’Audace Cerignola. Poi il trittico campano: la sfida salvezza con la Turris, la sfida al Benevento dell’ex Starita e l’impegno interno contro il Sorrento degli ex Fusco e Vitale. Un mese importantissimo al termine del quale si tireranno le somme. Per il Monopoli è tempo di sei finali.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author