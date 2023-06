Volley: Sarà ancora Sabato a curare i muscoli della Prisma Taranto

Pascal Sabato, classe 1967 da Gioia del Colle, è stato confermato per la quarta stagione consecutiva come preparatore atletico della Gioiella Prisma Taranto.

Nelle ultime due stagioni di Superlega, Pascal ha proposto una programmazione accurata ottenendo risultati riconosciuti da tutti. Nonostante piccoli infortuni, i rossoblù sono riusciti a raggiungere l’obiettivo con resistenza e resilienza, segno di un buon lavoro svolto fin dall’inizio da Pascal. Per questo, la società non ha esitato a riconfermarlo nello staff tecnico.

Sabato ha ottenuto il titolo di preparatore atletico all’Accademia di Cultura Fisica e Atletica di Parma. Negli anni ’90 ha vinto il primo premio nel 4° Trofeo Due Torri nella categoria 82 kg, diventando campione del mondo di bodybuilding. È entrato nel mondo della pallavolo proprio con la Prisma Taranto, a metà degli anni 2000, partendo dalla Serie A2 fino ad arrivare all’A1.

Vanta una ventennale esperienza nel volley: sette stagioni in A1-Superlega con Taranto, Gioia del Colle e Vibo Valentia; dieci in A2 con Taranto, Gioia del Colle, Castellana Grotte e Matera; tre in B con Castellana Grotte, Corigliano e Gioia del Colle. Le sue numerose esperienze in diversi club sono il suo biglietto da visita, testimonianza di professionalità.

Aveva già lavorato con Mastrangelo, quindi non ha esitato a continuare con la Gioiella Prisma: “Non potevo rinunciare a lavorare nella mia terra, la Puglia – dichiara Pascal Sabato -. Ho già collaborato con Mastrangelo quando era capo allenatore a Gioia e Matera in A2, e vice a Vibo in A1. Sono sicuro formeremo un ottimo staff”.

Pascal Sabato sta già studiando la preparazione per la stagione 2023-24: “Alcuni ragazzi stanno seguendo un mio programma di allenamento fisico per l’estate. Successivamente, quando conoscerò bene tutti, capirò quale preparazione proporre e la condividerò con Mastrangelo e Andriani. Quest’anno, come è capitato nella scorsa stagione, lavoreremo molto anche in piscina oltre che in sala pesi, attività che mi hanno dato molta soddisfazione e un ottimo riscontro”.

Il direttore sportivo Mirko Corsano elogia qualità di Pascal Sabato: “Professionista serio e preparato, con un chiara metodologia di lavoro, ma pronto a confrontarsi con i giocatori per le loro esigenze e abitudini. Il suo è un ruolo fondamentale per l’importanza della forma fisica nello sport, siamo sicuri sarà all’altezza delle aspettative”.

