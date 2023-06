Volley Donne: Vipostore Francavilla promossa in B1

“Vipo is on fire”. Immensa Vipostore Francavilla Fontana: la squadra di Giunta batte la Cavallini Pisa (3-0, 25/19, 25/22, 25/12) nella finale playoff del campionato di Serie B2 conquistando la promozione in B1. Un successo che inebria un’intera città strettasi attorno alla propria squadra alla prima partecipazione in B2 dopo aver comprato un titolo sportivo. Oltre a Fasano, promossa al termine della regular season, un’altra pugliese vola in B1. La gara decisiva è stata trasmessa in diretta, tv e streaming, su Antenna Sud Extra grazie all’ennesimo sforzo del Gruppo Editoriale Distanre.

