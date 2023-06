Serie B: Playoff, la finale è Bari-Cagliari

Sarà il Cagliari ad affrontare il Bari nella doppia finale dei play off di Serie B, che mette in palio la promozione in A. La squadra di Claudio Ranieri ha pareggiato 0-0 a Parma, superando il turno grazie al successo per 3-2 ottenuto in rimonta all’andata. La prima delle due sfide per un posto nella massima serie si giocherà giovedì prossimo, 8 giugno, a Cagliari, mentre il ritorno verrà disputato al San Nicola domenica 11.

BARI: PARTITA PREVENDITA – Dopo il record stagionale di spettatori registrato per la semifinale di ritorno con il Sudtirol (51.621 presenze), nella mattinata di sabato 3 giugno è partita la vendita per la gara di ritorno della finalissima playoff per la promozione in A. Fino alle 10.00 di lunedì 5 giugno, potranno acquistare i tagliandi solo gli abbonati. Terminata la prelazione, la vendita sarà aperta a tutti i tifosi. Registrate code sia nelle rivendite telematiche che in quelle fisiche della città: si respira grande euforia.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp