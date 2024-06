Volley, Prisma Taranto: confermato uno staff medico di eccellenza

Anche quest’anno, la Gioiella Prisma Taranto potrà contare su uno staff medico altamente qualificato, che garantirà agli atleti la giusta forma fisica e sicurezza per tutta la stagione. Il team sanitario si occupa di esami pre-season, mantenimento della salute degli atleti durante l’anno con controlli e diagnosi tempestive, sia su richiesta che con appuntamenti programmati.

Vincenzo Tagliente, medico sociale e specialista fisiatra, sarà nuovamente in panchina durante le partite casalinghe. Coordinerà l’intero staff, compresa la fisioterapia e l’osteopatia, gestita da Aldo e Francesco Portulano con Giuliano D’Aprile. Tagliente, con un ricco background professionale, attualmente è Primario presso la struttura medico riabilitativa Villa Bianca a Martina Franca e ha una vasta esperienza sportiva.

“Sarà una stagione da vivere a mille, entusiasmante e di battaglie”, afferma Tagliente che èingrazia il presidente Tonio Bongiovanni, la vice Elisabetta Zelatore e il diesse Vito Primavera per la conferma in Superlega e la riconferma dello staff medico che ha lavorato in stretta sinergia. “Lo scorso campionato non ha presentato particolari problematiche mediche, risolte in tempi brevissimi grazie alla professionalità di tutti. Il team medico, composto dai colleghi Giovanni Pisapia e Michele Pezzulla, dai fisioterapisti Aldo e Checco Portulano e dal nutrizionista Francesco Settembrini, ha contribuito a una stagione dura ma sensazionale”, aggiunge Tagliente.

Il nutrizionista Francesco Settembrini, titolare della Farmacia “Settembrini” di Taranto, offre consulenze a numerosi atleti e squadre sportive del territorio. Specializzato in fisiologia della nutrizione e dello sport, utilizza tecniche avanzate, come il test Bia, per stabilire le necessità nutrizionali degli atleti.

Il team medico include anche Michele Pezzulla e Giovanni Pisapia. Pezzulla, primario neurologo alla Villa Verde di Taranto ed ex pallavolista, porta la sua esperienza nella medicina sportiva. Pisapia, ematologo e oncologo, si occupa delle esigenze mediche generali dei giocatori, effettuando analisi approfondite e fornendo assistenza continua durante l’anno.

In aggiunta, Mario Ortino, specialista in radiologia ed ecografia, supporta il team medico con tecniche diagnostiche avanzate per la diagnosi degli infortuni. Collabora anche con altre squadre sportive del territorio, come il Rotonda Calcio e il Taranto calcio a 5.

Questo staff medico d’eccellenza, presente sia in panchina che al palazzetto, assicura una gestione ottimale della salute e della forma fisica degli atleti, fondamentale per affrontare al meglio la stagione sportiva.

