Volley A2/F, il talento di Viola Passaro al Melendugno

Viola Passaro, diciannovenne di grande talento, è il nuovo acquisto della Narconon Melendugno, un colpo di mercato che guarda al futuro. Nella scorsa stagione, ha debuttato in Serie A1 con Vallefoglia e successivamente con Trento. Dal 2021 al 2023, ha guidato il Club Italia in Serie A2.

Il suo palmarès è già ricco: campione d’Italia nel 2022 con Imoco Volley nelle finali nazionali U18, oro europeo U19 e oro Eyof U19 nel 2022, argento mondiale U18 nel 2021 e argento europeo U16 nel 2019. Un curriculum eccezionale per la sua giovane età.

“Solare e determinata, Viola rappresenta un modello positivo per le giovani atlete della nostra Academy. La sua presenza entusiasmerà non solo le nuove generazioni, ma anche tutti i tifosi che riempiranno il palazzetto ogni domenica”, si legge in una nota del club.

