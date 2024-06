Volley, Prisma Taranto: confermato lo staff fisioterapico e osteopatico

La collaborazione tra la Gioiella Prisma Taranto e il fisioterapista Aldo Portulano, insieme ai suoi collaboratori Francesco Portulano e Giuliano D’Aprile, proseguirà anche per la stagione 2024-25. Questo accordo è fondamentale per la società rossoblù, che beneficia dell’esperienza e della professionalità del dottor Aldo Portulano, un rinomato fisioterapista nel panorama del volley tarantino.

Aldo Portulano, laureato in Terapia della Riabilitazione a Bari, opera nel settore da 40 anni, iniziando la sua carriera presso l’istituto di Diagnosi e Terapia “Marangi”. È stato il primo fisioterapista della squadra rossoblù sin dai tempi della Magna Grecia Volley, inclusa la stagione disputata a Martina Franca. Durante l’ultimo anno di assenza dal volley, ha collaborato con il Taranto Calcio. Francesco Portulano, laureato in Scienze Motorie, e Giuliano D’Aprile, diplomando in Osteopatia presso la scuola di Bari, faranno parte dello staff di fisioterapia, apportando le loro competenze.

Lo studio “Fisio Elite”, situato a Taranto in via Lazio 15, continuerà a essere un punto di riferimento per gli atleti della Prisma Taranto Volley, offrendo servizi di cura e riabilitazione.

Aldo Portulano ha dichiarato: “Abbiamo trascorso una stagione tranquilla dal punto di vista medico, con risentimenti muscolari trattati e risolti rapidamente. Lo staff è stato confermato e la collaborazione con lo studio Elite prosegue, grazie anche al contributo di Giuliano D’Aprile e Francesco Portulano. Ringraziamo la Presidenza per la fiducia. Per la prossima stagione, sono certo che lavoreremo ancora meglio, in sintonia con il nuovo mister Boninfante, un professionista con un chiaro piano di lavoro.”

Giuliano D’Aprile, al suo terzo anno con il team Gioiella Prisma, è originario di Gioia del Colle e ha una Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. È personal trainer certificato e ha diverse specializzazioni. D’Aprile ha espresso gratitudine per il rinnovo: “Gli scorsi anni sono stati ricchi di emozioni e crescita professionale. A 26 anni, lavorare in Superlega come Osteopata è una grande soddisfazione. Spero di poter contribuire ancora una volta al successo della squadra.”

