Bari, prosegue il casting ds: in pole position Gemmi del Cosenza

Il Bari continua a dar la caccia al successore di Ciro Polito. Ufficializzato l’addio con il dirigente campano, che ha salutato dopo tre stagioni intense e contraddistinte da luci e ombre, il presidente Luigi De Laurentiis prosegue nel suo casting per il nuovo direttore sportivo biancorosso.

La sensazione è che in questo momento in pole position ci sia Roberto Gemmi, il cui futuro a Cosenza è sempre più in bilico: il ds di Torre del Greco aveva dato priorità ai calabresi, guidati nell’ultimo biennio di Serie B, ma il gelo attualmente sussistente con il presidente Guarascio lascia presagire una separazione imminente, separazione che potrebbe aprirgli le porte del club del capoluogo pugliese.

Un suo approdo in riva all’Adriatico potrebbe essere seguito da quello di William Viali nelle vesti di allenatore: il loro è un binomio solidissimo e senza Gemmi è complicato che il tecnico resti in rossoblù.

La principale alternativa conduce sempre alla Calabria, ma questa volta sponda Catanzaro: Giuseppe Magalini è un altro profilo esperto che piace a De Laurentiis e ha fatto benissimo con i giallorossi negli ultimi anni. La sua decisione sul futuro arriverà dopo l’incontro con il patron Noto che avverrà entro la fine di questa settimana, se addio sarà oltre ai biancorossi ci sarebbero diversi club di B interessati a lui.

Più defilato, allo stato attuale delle cose, Guido Angelozzi, legato contrattualmente al Frosinone: il dirigente siciliano alla fine potrebbe andare avanti in terra ciociara, nonostante la retrocessione in Serie B. Sullo sfondo infine resta il profilo più giovane e accattivante, quello di Lovisa, artefice principale del miracolo Juve Stabia: un’idea, quest’ultima, che affascina in particolar modo Aurelio De Laurentiis, sullo stile di quanto accaduto con Manna al Napoli.

