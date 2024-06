Eccellenza, Bisceglie: Lucero uomo della provvidenza

Svestire i panni di calciatore per indossare quelli di uomo della Provvidenza. Pablo Lucero, forse, non avrebbe mai pensato a un epilogo così. Del resto, il difensore centrale argentino è abituato a essere decisivo nella sua metà campo più che in quella avversaria. Nell’1-1 del “Ventura” tra Bisceglie e Vigor Lamezia, però, c’è la sua firma. Un gol di rabbia, arrivato al termine di un’azione folle, decisivo per le sorti del Bisceglie, che dopo la grande paura e la rete di Bernardi a inizio ripresa, stacca il pass per la finale degli spareggi di Eccellenza proprio grazie al tap-in vincente di Lucero.

La mossa della disperazione di mister Di Meo, che negli ultimi minuti ha spostato Lucero tra gli attaccanti, alla fine ha pagato. Il difensore aveva già sfiorato l’1-1 al 93’ sul campanile di Monaco, poi cinque minuti più tardi il gol che ha fatto esplodere di gioia una tifoseria già rassegnata. All’orizzonte, intanto, c’è la finale contro il Costa D’Amalfi. Il Bisceglie arriva al primo atto, in programma domenica 9 giugno al “Ventura, sulle ali dell’entusiasmo. Servirà una buona dose di equilibrio per non vanificare gli sforzi di una stagione ormai agli sgoccioli e con un solo obiettivo da raggiungere: la promozione in Serie D.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author