Volley, Prisma Taranto già pronta per la prossima Superlega

La dirigenza della Gioiella Prisma Taranto, rappresentata dal direttore generale Vito Primavera e dal direttore sportivo Mirko Corsano, confermati senza indugio dopo anni di esperienza in riva allo Ionio, si dice soddisfatta della rosa allestita per la stagione 2024-25. Primavera, tornato a Taranto nel 2021 trasferendo il titolo di A2 dalla Materdomini, e Corsano, che ha preso una pausa solo nella stagione 2022-23, hanno già programmato la data di raduno ufficiale per il 5 agosto.

La squadra è composta da giocatori di grande talento: nel ruolo di palleggiatori l’esperto Jan Zimmermann e il giovane emergente portoghese Diogo Fevereiro; sulla diagonale opposta il nazionale ed ex rossoblù Fabrizio Gironi e uno dei top scorer di A2, il molisano Andrea Santangelo. Tra gli schiacciatori figurano l’esperto Filippo Lanza, il canadese Brodie Hofer, il giovane Tim Held e il pugliese Luca Paglialunga. Al centro troviamo il belga ex Trento Wout D’Heer, il cubano Roamy Alonso, il capitano Aimone Alletti e l’emergente tarantino Cosimo Balestra. Nel ruolo di libero ci saranno il grintoso salentino Marco Rizzo e il giovanissimo tarantino Davide Luzzi.

Il nuovo staff tecnico, guidato da coach Dante Boninfante con il secondo Samuele Papi, l’assistente allenatore Danilo Paglialunga, lo scoutman Matteo Pastore e il preparatore fisico Pascal Sabato, è pronto a gestire la squadra. Manca solo l’ufficialità dei calendari, prevista per luglio durante il volley mercato, con la definizione della data di partenza del campionato di Superlega dopo l’estate olimpica, che vedrà protagonisti anche alcuni dei giocatori della nuova squadra ionica.

Il diesse Corsano si è espresso con entusiasmo sulla programmazione e le potenzialità della squadra: “La squadra è stata allestita in linea con l’idea comune, ovvero un gruppo di giocatori che vuole dimostrare di essere all’altezza del campionato di Superlega e che sono felici di fare parte della Gioiella Prisma Taranto. Ci aspetta un torneo molto difficile e tutti dobbiamo essere pronti ad affrontarlo con senso di appartenenza, forza di volontà, fiducia e orgoglio. Si inizierà a lavorare il 5 agosto con le visite mediche e il graduale lavoro fisico e tecnico”.

