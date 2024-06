Serie C: Monopoli, comincia la settimana dei dialoghi

Si aprirà lunedì la settimana dei dialoghi in casa Monopoli. Dopo la consegna con largo anticipo del plico contenente la documentazione propedeutica all’iscrizione al campionato di Serie C 2024/2025 la società comincia a concentrarsi sulla pianificazione dell’anno che verrà. La questione societaria dovrebbe concludersi con il passaggio dell’intero pacchetto azionario a Francesco Rossiello, che intraprenderà poi una serie di colloqui, con in testa quelli con il direttore sportivo Marcello Chiricallo e con il mister Roberto Taurino. Chiricallo è stato già confermato in pectore al timone dell’area tecnica, una conferma che potrebbe tradursi in ufficialità la prossima settimana. Proprio il dirigente incontrerà Roberto Taurino, tecnico della salvezza, che presenterà il suo progetto per il prossimo anno, tra squadra da allestire e giocatori a cui dovrà essere proposto un rinnovo di contratto, con Barlocco e Angileri in testa ai pensieri della società. Una volta definite queste figure ci si tufferà sul mercato, con una rosa che necessita almeno di 10 ingressi per arrivare pronta al prossimo campionato.

