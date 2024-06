Under 15: Virtus Francavilla-Perugia in diretta su Teleregione

Virtus Francavilla-Perugia, match di ritorno dei quarti di finale del torneo Under 15, sarà trasmessa in diretta su Teleregione. Appuntamento alle 11.00 di domenica 2 giugno sul canale 77 del digitale terrestre e in streaming su teleregionecolor.com.

