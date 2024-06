Serie B: Bari, il punto sulla situazione direttore sportivo

Chiudere il cerchio entro la prossima settimana. Il Bari deve scegliere il direttore sportivo e cominciare a pianificare la stagione 2024/2025. La continua del rapporto con Ciro Polito, direttore sportivo in carica, è difficile ma non impossibile. Società e dirigente si vedranno nei prossimi giorni per discutere del futuro, con una stagione tribolata alle spalle in cui i risultati non sono stati quelli auspicati e dichiarazioni che non hanno collimato con quello che poi è stato. Polito ha però un altro anno di contratto e un suo eventuale esonero peserebbe sulle casse della società che ha già sotto contratto Iachini e il suo staff. La valutazione, però, è in corso, e il Bari potrebbe andare in questo verso nonostante il notevole esborso economico. Per la sostituzione la proprietà ha avuto colloqui con Paolo Bravo, direttore sportivo del Sudtirol che però dovrebbe rinnovare con la società altoatesina nella giornata di lunedì. Difficile arrivare a Guido Angelozzi, che ha ancora un contratto in essere di quattro anni con il Frosinone mentre Matteo Lovisa, il 28enne direttore che ha portato la Juve Stabia in B, è un’alternativa più che credibile. Il tutto con una piazza che a gran voce sta mostrando il dissenso verso la multiproprietà e chiede progetti ambiziosi. All’inizio della prossima settimana le nubi saranno diradate e la stagione del Bari potrà finalmente avere un indirizzo.

