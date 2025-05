Barletta, sguardo già al futuro dopo il ko in finale di Coppa

BARLETTA – Il Barletta chiude la stagione con la sconfitta in finale di Coppa Italia Dilettanti, davanti a quasi 4000 tifosi biancorossi che hanno raggiunto Teramo per l’ultimo atto della stagione. La concentrazione, adesso, si sposta su quello che potrà essere il futuro del club, con la possibilità di ampliare la base societaria. Gli ultimi sviluppi, con le interlocuzioni in corso anche con il gruppo Audace Barletta, monopolizzeranno l’attenzione delle prossime settimane.

Deluso per il ko al fotofinish anche Pasquale De Candia, il cui futuro è ancora da decifrare. Di pari passo con le questioni societarie, se non subito dopo, bisognerà discutere anche della guida tecnica per la stagione 25/26.

