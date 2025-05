Fidelis Andria, Scaringella: “C’è rammarico, mancato il gol del k.o.”

Il 2-2 al ‘Tursi’ di Martina non basta alla Fidelis Andria per accedere in finale playoff. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Scaringella, tecnico dei federiciani, ai microfoni di Antenna Sud al termine della gara: “C’è il rammarico di non essere arrivati in finale ma credo sia riduttivo parlare di episodi. Sullo 0-1 abbiamo mancato il gol del k.o. per un paio di volte. Abbiamo assistito ad una grande gara da parte di entrambe le squadre. Quando sono subentrato eravamo terzultimi, molti pensavano che dovessimo stare attenti a non retrocedere. Siamo riusciti ad arrivare primi al giro di boa e con grande soddisfazione siamo arrivati in semifinale dei playoff. Ai ragazzi darei un 10 pieno”.

