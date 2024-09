Volley, Padova supera Taranto ed è terzo al torneo Spirito di Squadra

Padova si aggiudica il terzo posto al Torneo Spirito di Squadra, superando Taranto con un netto 3-0 (23-25, 17-25, 20-25) nella finale per il bronzo.

La squadra pugliese è apparsa stanca e priva di consistenza, mostrando un livello inferiore rispetto alla prestazione energica della partita precedente. Coach Boninfante ha approfittato dell’occasione per effettuare un ampio turnover, dando spazio a giovani come Held, Luzzi, Paglialunga e Fevereiro, i quali hanno avuto l’opportunità di misurarsi contro un’avversaria che incontreranno anche nel campionato.

A fine gara, solo Lanza e Gironi hanno raggiunto la doppia cifra, mettendo a segno 10 punti ciascuno nei tre set. Coach Boninfante ha commentato: “Abbiamo tanti spunti su cui lavorare per il prossimo torneo a Corigliano. Da questa due giorni possiamo sicuramente trarre molti insegnamenti. I risultati non ci soddisfano, ma dobbiamo imparare a essere una squadra con più personalità. Ho potuto testare alcuni ragazzi e dalla prossima settimana, con tutto il roster a disposizione, valuterò il sestetto ideale”.

La partita

Padova ha schierato Masulovic e Falaschi in diagonale, Porro e Sedlacek in banda, Plak e Crosato al centro, e Diez come libero. Taranto ha risposto con Zimmermann e Gironi in diagonale, D’Heer e Alletti al centro, Hofer e Lanza in banda, e Rizzo libero. La partita è iniziata in equilibrio, con Taranto che si è portata avanti 8-7, ma Padova ha risposto subito e ha chiuso il primo set 23-25 grazie a un errore al servizio di Hofer.

Nel secondo set, Padova ha subito preso il controllo, allungando 9-13 grazie agli errori di Taranto. Nonostante l’ingresso di Fevereiro e Santangelo, gli ospiti non sono riusciti a recuperare e Padova ha vinto il parziale 17-25.

Nel terzo set, Taranto ha mostrato più energia con l’ace di Lanza per l’8-7, ma gli errori hanno permesso a Padova di riprendere il controllo e chiudere il set 20-25, sigillando così la vittoria e il terzo posto nel torneo.

TABELLINO

TARANTO: Santangelo, Luzzi L, Held 5, Alltti 1, Hofer 5, Rizzo L, D’Heer 6, Balestra, Gironi 10 , Lanza 10, Fevereiro 10, Zimmermann 6, Paglialunga, all Boninfante.

PADOVA: Masulovic 14, Diez L, Falaschi 1, Sedlacek 10, Plak 2, Toscani L, Pedron, Orioli, Porro 6, truocchio 5, Crosato, ne Bergamasco, Galiazzo, Galiazzo.

