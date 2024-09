Volley A/M, Prisma Taranto: presentate le nuove maglie

Una serata intensa e ricca di emozioni ha accompagnato la presentazione ufficiale delle nuove maglie del club ionico, svoltasi nella splendida cornice del Relais Histò. L’evento ha visto la partecipazione del team, degli sponsor e degli amici della società sportiva, creando un clima di forte unione e collaborazione.

L’inizio della cerimonia è stato affidato a Mino Colomba, proprietario dell’Histò, che ha dato il benvenuto ai presenti, seguito dal vicesindaco Azzaro, il quale ha sottolineato l’importanza dello sport per il territorio. Vincenzo Di Gregorio, consigliere regionale, ha poi ribadito il valore del club per la comunità locale, mentre Fabio Tagarelli, della Fondazione Taranto 25, ha tenuto un discorso appassionato sul ruolo dello sport come simbolo di crescita e coesione.

Tra gli interventi più significativi, quello del presidente del club, Tonio Bongiovanni, e della vicepresidente, Elisabetta Zelatore, che hanno rinnovato l’impegno del club e il legame con i partner: “Non celebriamo solo le nuove divise, ma un progetto di collaborazione e appartenenza che ci porterà verso nuovi traguardi”.

Il momento clou della serata quando staff tecnico e giocatori hanno sfilato mostrando le nuove divise firmate Kappa. Le maglie, nei tradizionali colori rosso e blu marino, si distinguono per il loro design moderno e l’innovativa tecnologia che garantisce comfort e prestazioni eccellenti in campo.

Particolarmente attesi gli interventi di Aimone Alletti, ex capitano del club, che ha lanciato un messaggio di fiducia e incoraggiamento, e del nuovo capitano Filippo Lanza, che ha dato la carica per la stagione ormai alle porte. Anche il palleggiatore tedesco Jan Zimmermann e il libero Marco Rizzo hanno condiviso l’entusiasmo per la nuova avventura sportiva.

La serata si è conclusa con un momento conviviale tra squadra e ospiti che ha suggellato il legame tra sport, territorio e comunità. L’appuntamento ora è fissato per il 29 settembre con l’inizio del campionato al PalaMazzola contro la Powervolley Milano.

