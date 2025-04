Volley C/M: Turi cade con la capolista Casarano, ma conquista i playoff

Dopo sei vittorie consecutive si interrompe la striscia positiva dell’Arrè Formaggi Turi, che cade sul campo della capolista Casarano per 3-1 ma conquista con una giornata d’anticipo l’accesso matematico ai playoff promozione. La sconfitta costa però ai biancoazzurri il terzo posto, superati in classifica dallo Squinzano, prossimo avversario nello scontro diretto di domenica 13 aprile.

Nonostante l’assenza pesante di capitan Scio e qualche giocatore non al meglio, il Turi lotta e tiene testa ai salentini, mostrando carattere e qualità, ma paga a caro prezzo errori al servizio e alcune decisioni arbitrali contestate.

La partita

Coach Difino parte con Mingolla in regia, Matheus opposto, Girolamo e Atene in banda, Furio e Mancino al centro, Dammacco libero. Casarano risponde con la formazione tipo e parte forte (1-5), approfittando delle imprecisioni dei locali per chiudere il primo set 18-25.

Reazione immediata del Turi nel secondo parziale: Girolamo suona la carica, Atene e Furio firmano il sorpasso (12-9), fino al 25-22 che pareggia i conti. Il terzo set ricalca l’avvio del match: Casarano scappa via (3-8), i turese provano a rientrare ma cedono 16-25. Nel quarto set si gioca punto a punto fino al 20-20, poi il muro del 20-22 spezza l’equilibrio. Casarano chiude 23-25 e festeggia.

Testa allo scontro diretto

Il Turi tornerà in campo domenica 13 aprile alle 18 al Pala “Fefè De Giorgi” per affrontare lo Squinzano, ora avanti di un punto in classifica ma con una gara in più. Una sfida che vale il terzo posto e che promette scintille.

Classifica Girone B:

Casarano* 50; Polignano* 39; Squinzano 37; Turi* 36; Galatina 29; Tricase* 28; Mottola* 26; Fasano* 25; Materdomini Castellana* 16; Ruffano* e Taranto* 7. (*) ha osservato il turno di riposo

