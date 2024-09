Volley B1/F, Star Bisceglie: gli impegni della preseason

Un programma ricco di appuntamenti, per la Star Volley, nella marcia di avvicinamento al prossimo campionato di Serie B1. La squadra allenata da Marco Breviglieri sosterrà cinque impegni, tutti inevitabilmente lontano da Bisceglie, in vista dell’inizio del torneo in programma sabato 12 ottobre.

La prima uscita è in calendario mercoledì 18 a Cerignola mentre tre giorni più tardi Civardi e compagne renderanno visita a Castellana Grotte per un altro allenamento congiunto. Sabato 28 sarà la volta di un triangolare a Melendugno con la partecipazione delle padrone di casa salentine (team di A2) e di Fasano. Mercoledì 2 ottobre appuntamento ad Altamura, venerdì 4 il viaggio verso la Campania per lo scrimmage con gli amici del Vesuvio Oplonti.

Il lavoro delle nerofucsia prosegue fra sala pesi nelle strutture di Yes Fitness e allenamenti al PalaCosmai, con alcune sedute a Barletta su campi da beach.

