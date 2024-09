Volley B1/F, Zero5 Castellana Grotte: Vernile ‘Sarà stagione combattuta’

La Zero5 Castellana Grotte si prepara all’imminente inizio del campionato nazionale di volley femminile di serie B1, in attesa della presentazione ufficiale delle squadre prevista per domenica 15 settembre alle 18:30 in Largo Portagrande. Il team manager Antonio Vernile ci aggiorna sulla preparazione della squadra e sulle aspettative per la nuova stagione.

Antonio Vernile, figura chiave della Grotte Volley insieme ad Anna Tanese, Massimiliano Ciliberti e Johnny Terrafina, è il vero “factotum” della società. Con una passione per la pallavolo che lo accompagna da decenni, vive il suo ruolo più da tifoso che da dirigente, pur avendo una conoscenza profonda dell’ambiente.

Un campionato combattuto

Interrogato sulle sue previsioni per il campionato, Vernile risponde: “Fasano, Marsala e la neopromossa Bisceglie hanno allestito squadre molto forti, un gradino sopra le altre. Non ci saranno squadre ‘ammazza-campionato’, ma neanche squadre ‘materasso’. Il campionato sarà equilibrato e combattuto, e questo lo renderà appassionante. Ovviamente tutto può cambiare: infortuni, problemi interni o, al contrario, l’exploit di qualche atleta possono influenzare il percorso delle squadre”.

Il calendario della Zero5 sarà impegnativo fin da subito, con incontri contro Bisceglie e Fasano nelle prime quattro partite. Tuttavia, Vernile invita a non fare previsioni affrettate, aspettando gli esiti delle amichevoli precampionato.

Fiducia nel nuovo gruppo

Ma cosa pensa Vernile del nuovo gruppo della Zero5? “Ho visto sin dall’inizio una squadra molto affiatata, dove nessuna giocatrice si tira indietro. C’è un bel clima di collaborazione e questo è fondamentale. Non sono un tecnico, ma noto già dei miglioramenti rispetto alla scorsa stagione, soprattutto in ricezione, che era uno dei nostri punti deboli. La squadra è giovane e dovrà lavorare tanto, ma mi sembra ben assortita e compatta in tutti i reparti”.

