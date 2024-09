Volley A/M, Prisma Taranto al trofeo ‘Città del Codex e del Castello’

La Gioiella Prisma Taranto si appresta a scendere in campo per la terza edizione del Trofeo “Città del Codex e del Castello”, uno degli appuntamenti più attesi della pallavolo pre-campionato. Il torneo si svolgerà il 14 e 15 settembre al PalaBrillia di Corigliano Rossano e vedrà la partecipazione di ACH Team Lubiana (Slovenia), Cisterna Volley, Saturnia Acicastello e, naturalmente, Gioiella Prisma Taranto.

Il programma delle sfide

Le semifinali del torneo si terranno sabato 14 settembre. La Gioiella Prisma Taranto affronterà, alle 19:00, la Cisterna Volley, mentre alle 17:00 si sfideranno ACH Team Lubiana e Saturnia Acicastello. Domenica 15 settembre sarà il giorno delle finali: alle 16:30 si giocherà per il 3° e 4° posto, mentre la finalissima si disputerà alle 18:00.

Un torneo di rilievo per sport e territorio

Il Trofeo “Città del Codex e del Castello” si conferma un evento non solo per gli amanti della pallavolo, ma anche per la promozione culturale del territorio. Il torneo celebra simboli storici come il Codex Purpureus Rossanensis e il Castello Ducale di Corigliano, offrendo così una sinergia tra sport e cultura. Le squadre partecipanti avranno l’opportunità di visitare questi luoghi simbolo, valorizzando l’incontro tra sport e tradizione.

Le dichiarazioni

Tonio Bongiovanni, presidente della Gioiella Prisma Taranto, ha espresso l’importanza del torneo per la squadra: “È un test per verificare il lavoro svolto finora e prepararci al meglio per il campionato. Ci aspettiamo partite di notevole intensità, utili per affinare il nostro gioco”.

Sport e cultura, un binomio vincente

Con ingresso gratuito, il trofeo non solo offre agli appassionati un weekend di sport, ma promuove anche il patrimonio culturale della Calabria. Un’occasione per vivere da vicino l’emozione della pallavolo e scoprire le bellezze storiche del territorio.

