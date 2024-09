Volley A/M, Prisma Taranto vince il Torneo del Codex e del Castello

La Gioiella Prisma Taranto trionfa al Pala Brillia di Corigliano Rossano, aggiudicandosi il Torneo del Codex e del Castello con una vittoria per 3-1 (25-22, 20-25, 25-21, 25-20) contro Saturnia Acicastello.

La squadra tarantina ha confermato la buona prestazione mostrata nella giornata precedente evidenziando un’ottima tenuta mentale anche nei momenti di difficoltà contro una formazione di Serie A2, considerata tra le favorite per la promozione. In particolare, Acicastello si è presentata con una squadra ben attrezzata, tra cui spiccano gli ex Pierri e Sabbi.

La Gioiella Prisma Taranto è riuscita a sviluppare efficacemente il proprio gioco, affinando alcuni aspetti tattici importanti. Coach Boninfante ha inserito in campo Tim Held, schierandolo titolare nel terzo e quarto set, con ottime prestazioni soprattutto al servizio. La squadra, ben orchestrata da Zimmermann, ha dato risposte incoraggianti in vista dell’inizio del campionato, con un D’Heer particolarmente brillante, autore di 10 punti, e una difesa solida sotto la guida del libero Marco Rizzo.

“È stata una una prova positiva – commenta Marco Rizzo -. Rispetto alla semifinale eravamo forse meno brillanti, ma come ci siamo detti a Gubbio dobbiamo affrontare le partite con ciò che abbiamo a disposizione. Siamo stati bravi e, secondo me, abbiamo fatto un passo avanti. Lavoreremo durante la settimana per migliorare aspetti che ancora non sono andati bene e che possiamo perfezionare. Però, in ogni caso, vincere aiuta a vincere. Era importante portare a casa questo torneo e siamo felici. Il morale è alto, quindi torniamo in palestra soddisfatti e consapevoli di avere ancora ampi margini di miglioramento”.

Anche coach Boninfante ha espresso la sua soddisfazione: “Abbiamo ottenuto un risultato importante, che ci permetterà di lavorare con più determinazione in settimana. Anche se qualcosa non è andato esattamente come volevo, l’importante è aver portato a casa la vittoria. Siamo consapevoli di dove dobbiamo migliorare. Nel quarto set siamo riusciti a concretizzare le occasioni create grazie al servizio e alla difesa, cosa che nei primi tre set non eravamo riusciti a fare al meglio. Va detto che nel quarto set i nostri avversari erano un po’ rimaneggiati, ma siamo stati bravi ad approfittarne”.

Una vittoria importante, quindi, che infonde fiducia e motivazione a tutta la squadra in vista dell’imminente avvio di campionato.

