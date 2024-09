Volley A3/M, Gioia del Colle: chiusa a Tricase la quarta settimana di preparazione

Si è conclusa a Tricase la quarta settimana di preparazione della Joy Volley Gioia del Colle. I biancorossi sono stati ospiti dell’Aurispa Lecce per il primo dei sei allenamenti congiunti che li porteranno all’esordio nel campionato di Serie A3 Credem Banca, previsto per il prossimo 13 ottobre.

L’allenamento congiunto, finito con un combattuto 2-2, ha offerto spunti interessanti a coach Sandro Passaro per proseguire nella preparazione. “L’allenamento con l’Aurispa Lecce ci offre alcuni spunti su cui lavorare”, ha dichiarato il tecnico biancorosso. “Nonostante i carichi di lavoro di questo periodo, entrambe le squadre hanno mostrato buone trame di gioco per lunghi tratti. La prova a muro è stata molto buona. Da domani torneremo a lavorare per dare continuità al nostro gioco”.

La settimana di preparazione è stata segnata anche dalla nomina di Romolo Mariano a capitano della squadra. “Sono molto contento di essere stato eletto capitano. È la prima volta per me”, ha dichiarato Mariano. “Cercherò di interpretare questo ruolo seguendo gli esempi positivi avuti in carriera. Metterò a disposizione della squadra la mia esperienza e sarò di aiuto per i più giovani. Questo mese sarà fondamentale per trovare la giusta alchimia di squadra”.

A sostenerlo è il suo vice, Enrico Cester: “Sono orgoglioso di ricoprire questo ruolo. È stata una nomina inaspettata. Con tutte le stagioni alle spalle, cercherò di essere un punto di riferimento nello spogliatoio e di dare consigli ai più giovani. La preparazione procede bene e ci stiamo impegnando molto per costruire solide basi per la stagione”.

La quinta settimana di preseason della Joy Volley inizierà domani e prevede due nuovi test match: mercoledì 18 settembre contro la Sieco Service Ortona e sabato 21 settembre un nuovo allenamento congiunto con l’Aurispa Lecce, entrambi al PalaCapurso.

