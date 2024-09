Volley A/M, Prisma Taranto-Palmi: antipasto infuocato al Palamazzola

Sabato 21 settembre, alle 18:00, il Palamazzola sarà il teatro di un match attesissimo: la Gioiella Prisma Taranto sfiderà la Omifer Palmi in un test match che si preannuncia spettacolare. Un’occasione per i tifosi che potranno vedere all’opera la squadra in un allenamento congiunto con una delle migliori squadre di Serie A2. L’appuntamento al Palamazzola promette una serata di sport e tifo appassionato. La Gioiella Prisma invita tutti gli appassionati a sostenere la squadra del cuore. L’ingresso è gratuito.

