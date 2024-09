Volley A3/M, Gioia del Colle: Rinaldi, ‘Lavoriamo su fisico e gruppo’

Si conclude la terza settimana di preparazione per la Joy Volley Gioia del Colle, che continua a lavorare con grande dedizione e attenzione ai dettagli. Gli allenamenti, svolti sotto la guida del primo allenatore Sandro Passaro e dell’assistente Francesco Racaniello, si sono concentrati su tecnica, ipertrofia muscolare, forza e prevenzione degli infortuni.

Il team biancorosso ha dato particolare importanza alle fasi di muro-difesa e cambio palla, approfondendo ogni aspetto del gioco al PalaCapurso. La squadra tornerà in campo domani per riprendere gli allenamenti, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per il primo test match contro l’Aurispa Lecce, in programma sabato 14 settembre alle ore 18:00 presso il palazzetto dello sport di Tricase.

Danilo Rinaldi, libero della squadra, ha dichiarato: «La nostra preparazione prosegue con grande entusiasmo e a ritmi sostenuti. Stiamo lavorando sull’intesa di squadra in diverse situazioni di gioco, concentrandoci in particolare sul cambio palla e sul contratto. Oltre agli allenamenti tecnici, stiamo affrontando sessioni intense in sala pesi per arrivare in ottima forma all’incontro con l’Aurispa Lecce».

Il giocatore ha anche sottolineato il clima positivo nello spogliatoio e il rapporto costruttivo instaurato con lo staff tecnico: «In queste settimane di preseason abbiamo creato una bella armonia all’interno del gruppo, e con lo staff tecnico abbiamo posto solide basi per un rapporto di confronto, collaborazione e rispetto. L’umiltà e la professionalità di tutti fanno ben sperare per il futuro».

La Joy Volley guarda avanti con ottimismo, pronta ad affrontare le prossime sfide con determinazione e a regalare soddisfazioni ai propri tifosi.

