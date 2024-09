Volley A/M, Prisma Taranto cede al tie-break dopo match combattuto

Il primo incontro del Torneo Spirito di Squadra si chiude con una vittoria al tie-break per il Club Voleibol Guaguas, che supera la Gioiella Prisma dopo un match spettacolare. Nonostante il vantaggio iniziale per 2-1 della formazione ionica, il quarto set ha offerto uno scontro avvincente, con continui ribaltamenti di fronte e un ritmo incalzante che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

La Gioiella Prisma ha mostrato una buona condizione fisica e un’ottima prestazione collettiva. Coach Boninfante ha effettuato alcuni cambi strategici, inserendo Santangelo e Held dopo i primi due set giocati da Gironi e Lanza, con risposte positive da parte di entrambi (9 e 11 punti). Il top scorer per i rossoblù è stato Hofer, con 17 punti.

L’incontro, disputato contro un avversario di alto livello che ha partecipato alle prime fasi della Champions League, ha visto momenti di difficoltà per la Prisma, soprattutto a causa di giocatori di spicco come Rousseaux, Bruno e l’ex De Haro.

Domani, domenica 8 settembre, alle 15 si giocherà la finale per il 3° e 4° posto con la perdente tra Padova e Cisterna.

Il regista Zimmermann ha commentato: “Stiamo trovando il nostro ritmo, miglioriamo ogni settimana. Oggi abbiamo giocato bene anche a centro rete e potevamo chiudere in quattro set, ma l’importante è fare sempre un passo avanti in ogni test match. L’inserimento di Held e Santangelo è stato positivo per il team: siamo tutti pronti a dare il massimo, ed è questo ciò che conta di più”.

