Volley C/M, Turi: seconda sconfitta consecutiva

Non inizia nel migliore dei modi il 2025 per l’Arrè Formaggi Turi, che incassa la seconda sconfitta consecutiva, la prima davanti al proprio pubblico, contro lo Squinzano. Gli ospiti si portano così a un solo punto dai biancoazzurri in classifica, pur avendo disputato un match in più.

La squadra turese non è riuscita a invertire il trend negativo, complice una settimana complicata caratterizzata da malanni stagionali e infortuni. Gli allenamenti si sono svolti senza i due palleggiatori, l’opposto e un laterale, lasciando mister Girolamo con poche alternative. Solo nella rifinitura di venerdì sono stati recuperati, seppur non al meglio, Matheus, Atene e Chimenti, mentre il regista titolare Mingolla ha dovuto dare forfait.

La partita

Lo Squinzano è partito subito forte, ma il primo set è stato una battaglia di break e controbreak. L’Arrè Formaggi sembrava in controllo dopo un ace di Matheus che ha portato il punteggio sul 20-18, ma alcuni errori gratuiti in servizio e attacco hanno permesso agli ospiti di chiudere il parziale 22-25.

Nel secondo set, Carrozzini e compagni hanno preso il comando (6-9) e mantenuto il ritmo. Nonostante i numerosi errori al servizio, il Turi ha recuperato sul finale e si è guadagnato un set point (24-23), ma un errore al servizio ha vanificato tutto, regalando il parziale agli ospiti per 24-26.

Il terzo set ha visto i biancoazzurri trovare un equilibrio, portandosi avanti 12-8. Tuttavia, lo Squinzano ha rimontato fino al 18 pari. Il finale ai vantaggi è stato deciso da un’incomprensione della difesa turese, che ha consegnato il set 23-25 e l’intera partita agli ospiti.

Situazione in classifica

Con una giornata al termine del girone d’andata, si consolidano le prime quattro posizioni del Girone B, valide per i quarti di Coppa Puglia. Casarano, avanti di due lunghezze sul Polignano, sembra favorita per chiudere al comando, con Turi al terzo posto e Squinzano quarto.

Prossimo impegno

Domenica 19 gennaio, i ragazzi di mister Girolamo affronteranno la Virtus Tricase, quinta in classifica, in una delicata trasferta al Palazzetto dello Sport di Tricase. Il primo servizio è fissato per le ore 18:00.

Classifica Girone B

1.Casarano* 25 punti

2.Polignano* 23

3.Turi* 18

4.Squinzano 17

5.Tricase* e Mottola* 14

6.Fasano* 13

7.Galatina* 11

8.Materdomini Castellana* e Taranto* 6

9.Ruffano* 3

(*) Turno di riposo osservato

