Volley B1/F, Zero5 Castellana-Fonte Nuova: in palio le ambizioni future

Sabato 18 gennaio, alle ore 16:30, la Zero5 Castellana Grotte ospiterà al Palagrotte la ICS Santa Lucia di Fonte Nuova (Roma) per la tredicesima giornata del campionato di volley femminile di Serie B1. Sarà l’ultima gara del girone di andata, fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre.

La situazione attuale

Nell’ultimo turno, la Zero5 è uscita sconfitta a Modica per 3-1, mentre Fonte Nuova ha perso in casa contro Santa Teresa al tiebreak (2-3). La classifica provvisoria vede il Fasano al comando con 32 punti, seguito da Pomezia (25), Marsala e Casal de’ Pazzi (24), con la Zero5 ferma a 13 punti, in lotta per evitare la zona retrocessione. Tuttavia, il ritiro del Caltanissetta cambierà gli equilibri: la nuova graduatoria ufficiosa posizionerebbe la Zero5 a pari punti con Fonte Nuova e Santa Teresa, rendendo ancora più cruciale la sfida.

Gli avversari

Il Fonte Nuova, guidato dal tecnico Lorenzo De Gregoriis, si distingue per un roster competitivo. Le centrali Lola De Arcangelis e Giada Cherubini garantiscono solidità a muro e in attacco, mentre Eleonora Palermo, autrice di 39 punti nell’ultima gara, è la punta di diamante offensiva. Da tenere d’occhio anche l’esperta opposta Emanuela Morone e il libero Vicki Cavallieri, che ha militato nelle giovanili della Zero5 nella stagione 2017-18.

Prossimo turno

La giornata si preannuncia decisiva anche per le altre squadre: Pomezia affronterà Crotone, Fasano ospiterà Pescara, mentre Santa Teresa se la vedrà con Modica. Per la Zero5, una vittoria contro Fonte Nuova potrebbe rappresentare una svolta per rilanciarsi in classifica.

In casa, la formazione di Fonte Nuova ha dimostrato di essere quasi imbattibile, ma in trasferta ha conquistato una sola vittoria, al tiebreak contro Crotone. La Zero5, dal canto suo, dovrà sfruttare al meglio il fattore campo per cercare punti preziosi e iniziare al meglio il girone di ritorno.

