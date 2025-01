Volley C/F, Turi: con la capolista Terlizzi arriva il primo ko

Dopo undici gare consecutive a punti, la Farmacia Mastrolonardo Turi cede nel big match contro l’Asd Zest Terlizzi, capolista del Campionato Nazionale di Serie C femminile. Sul parquet del PalaFiori, il Turi subisce un netto 3-1 (25-18, 23-25, 25-16, 25-17), incassando il primo stop stagionale senza raccogliere punti.

La squadra di mister Meuli, inizialmente schierata con Pellegrini al palleggio, Marigliano opposta, Rodriguez e Tritto schiacciatrici, Cont e Di Carlo centrali e Cazzetta libero, fatica a entrare in partita, concedendo alle padrone di casa il primo set senza troppe difficoltà.

La reazione arriva nel secondo parziale, anche grazie all’ingresso di Paola Schena, che permette al Turi di riportare il match in parità. Tuttavia, nel terzo e quarto set, le difficoltà nella correlazione muro-difesa e l’efficacia della difesa del Terlizzi mettono in crisi le attaccanti turesi, incapaci di trovare continuità. Le padrone di casa si dimostrano superiori anche dal centro, chiudendo con autorità il match.

Sfida con il Capurso per chiudere il girone d’andata

Sabato alle 18:30, al Palazzetto di via Cisterna, il Turi ospiterà la Orsacuti Volley Capurso per l’ultima giornata del girone d’andata. La vice-capolista, reduce da 11 vittorie e una sola sconfitta contro il Terlizzi, si presenta come una delle favorite per la promozione, guidata dall’ex schiacciatore Michele Cassano.

Per il Turi, che occupa il quarto posto in classifica con 27 punti, sarà un’occasione cruciale per riscattarsi e restare agganciato alle posizioni di vertice.

CLASSIFICA: Terlizzi 33, Capurso 32, Asem Bari 29, Turi 27, Amatori Bari 25, Cerignola 25, Trani 18, Corato 16, Acquaviva 14, Don Milani Bari 12, Primadonna Bari 7, Molfetta 7, Barletta 4, Casamassima 3.

