Volley C/M, Frascolla Taranto: Giannoccaro suona la carica per Polignano

Dopo la sconfitta casalinga con la corazzata Casarano, in casa Frascolla Taranto c’è voglia di reagire. L’occasione arriva con la trasferta di Polignano, che Christian Giannoccaro, libero classe 2007, presenta con determinazione: “La prima parte di stagione non è da buttare – dice -. Abbiamo raccolto punti importanti per la salvezza, ma dobbiamo migliorare soprattutto fuori casa”.

“C’è tanta voglia di riscatto, anche se sappiamo che sarà una sfida tosta. Per metterli in difficoltà servirà grande determinazione”. Sul Polignano, il libero ha aggiunto: “La classifica dimostra che è una grande squadra. Proveremo a limitare ogni loro attacco, anche se sarà dura”.

Giannoccaro, che sta affrontando il campionato con entusiasmo, ha parlato del suo percorso: “Questo torneo mi sta permettendo di fare esperienza. Devo ringraziare i miei allenatori per l’opportunità di giocare a un livello così alto”.

Quanto agli obiettivi, il giovane atleta ha le idee chiare: “Come squadra puntiamo alla salvezza. Personalmente, voglio dare il massimo e crescere imparando dal nostro primo libero”.

