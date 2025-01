Volley B1/F, Fasano sbanca Crotone ed è alla final four di Coppa Italia

La Pantaleo Podio Volley Fasano ha superato senza difficoltà la Pallavolo Crotone, centrando il primo obiettivo stagionale: il titolo di campionesse d’inverno con un turno d’anticipo. Le ragazze di coach Paolo Totero, grazie alla certezza matematica di chiudere in testa il girone di andata, si qualificano per le final four di Coppa Italia di Serie B1, un traguardo storico per il club del presidente Renzo Abete.

Questo risultato riporta Fasano tra le protagoniste nazionali del prestigioso trofeo, a distanza di due anni dall’ultima partecipazione, chiusa con un terzo posto nella competizione di Serie B2. Un sogno che torna attuale, alimentando anche la possibilità di ospitare le finali al Palasport Vigna Marina. “Siamo felicissimi per questo storico risultato – ha dichiarato il direttore sportivo Micaela Cofano –. È un record per la città, essendo l’unica squadra femminile locale a centrare due finali di Coppa Italia in tre anni. Stiamo lavorando per valutare se sia possibile portare la manifestazione a Fasano”.

A Crotone, nonostante l’assenza dell’ultima ora di Chiara Albano per influenza, Valentina Martilotti e compagne hanno mostrato grande solidità, consolidando il primato in classifica con sette punti di vantaggio sul Pomezia, battuto dall’Oplonti. Le fasanesi si sono imposte con un netto 3-0 (16-25, 19-25, 18-25), dimostrando di aver gestito al meglio la lunga pausa natalizia.

“Le ragazze sono state perfette – ha commentato coach Totero –. Rientrare dopo 20 giorni di sosta non era facile, ma hanno dimostrato grande determinazione. Questo risultato ci motiva ancora di più per le final four”.

Pallavolo Crotone KR – Pantaleo Podio Fasano 0-3

(16-25; 19-25; 18-25)

Pallavolo Crotone KR: Colò 4, Tornesello, Sturniolo, Kus 6, Maggipinto, Bosi, Angeloni 7, Pasquini 3, Morciano 13, Sudano 1, Cesario, Esposito. All. Asteriti

Pantaleo Podio volley Fasano: Maiorano, Mearini 4, Negro 7, De Dominicis, Di Coste 1, Campana 10, Vinciguerra 9, Botarelli 11, Martilotti11, Soleti 4, Vittorio. All. Totero.

Arbitri: Stefano Capobianco e Fabio Morena.

Classifica (12ª giornata)

1. Pantaleo Podio Fasano 32

2. Pomezia 25

3. Marsala 24

4. Casal de Pazzi 24

5. Bisceglie* 22

6. Oplonti 20

7. Arzano 19

8. Modica 17

9. Crotone 16

10. Santa Lucia Roma 15

11. S. Teresa Riva Messina 15

12. Castellana 13

13. Traina* 5

14. Pescara 2

(*una gara in meno)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author