Volley C/F: Dinamo Molfetta sbaglia approccio, ko con Acquaviva

Esordio difficile per la Dinamo CAB Molfetta nella prima partita del 2025. La squadra guidata da coach Fabio D’Agostino è stata battuta in trasferta dalla Volleyup & Eulogic Acquaviva con un netto 3-0 (25-18, 25-22, 25-15).

La partita

Un approccio sottotono ha segnato sin dall’inizio il match per le ragazze della Dinamo. Nel primo set, un break iniziale di 5-0 ha dato subito slancio alle padrone di casa, che hanno mantenuto il controllo chiudendo agevolmente sul 25-18.

Nel secondo parziale, le ospiti hanno mostrato segnali di ripresa, rispondendo colpo su colpo fino al 3-3. Tuttavia, la maggiore lucidità e determinazione di Acquaviva ha prevalso, portando il set a casa sul 25-22 nonostante qualche tentativo di rimonta della Dinamo.

L’ultimo set ha seguito uno schema simile: un iniziale equilibrio (8-6) ha lasciato presto spazio al dominio delle padrone di casa, che hanno dilagato sul 17-9 e chiuso con un perentorio 25-15.

A fine gara, coach D’Agostino non nasconde la delusione: «Abbiamo sbagliato totalmente l’approccio al match, regalando subito un break iniziale e mancando la lucidità nei momenti cruciali, specialmente nel secondo set, quando avremmo potuto riaprire la partita. Serve migliorare non solo sul piano tecnico, ma soprattutto su quello mentale se vogliamo risalire in classifica».

La Prima Divisione maschile si riscatta

Sorrisi, invece, per la Prima Divisione maschile della Dinamo, che si è imposta 3-1 in trasferta contro l’Intrepida Volley (25-11, 14-25, 17-25, 14-25). Dopo un primo set complicato, la squadra di coach Franco De Florio ha ritrovato ritmo e solidità, centrando una vittoria importante.

«Abbiamo sofferto l’inattività di venti giorni, ma grazie alla solidità del gruppo siamo riusciti a riprendere il controllo e portare a casa i tre punti», ha commentato il tecnico a fine partita.

