Polimnia, Galano ci crede: “Puntiamo alla promozione, voglio la Serie D”

Dopo anni trascorsi sui campi della Serie B e C, Cristian Galano sembra aver ritrovato entusiasmo e brillantezza indossando la maglia del Polimnia, formazione militante nel campionato di Eccellenza pugliese. Intervistato da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, l’esperto attaccante ha parlato del suo momento attuale e delle prospettive future.

“Negli ultimi due match sono riuscito ad andare a segno e con quei gol sono tornate sensazioni che non provavo da tempo – ha dichiarato Galano –. Credo fermamente nella promozione, perché nella vita non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni. Il gruppo è unito, motivato, e ha dimostrato di meritare il posto che occupa. Adesso vogliamo giocarci tutte le nostre chance fino alla fine.”

Quanto al futuro, l’attaccante non sembra avere fretta di prendere decisioni definitive.

“Fisicamente sto bene, e dentro di me sento ancora tanta voglia di giocare. Non ho ancora riflettuto seriamente su cosa fare dopo il ritiro, perché la passione che ho per questo sport è ancora troppo forte. Finché avrò questo fuoco dentro, continuerò a stare in campo.”

