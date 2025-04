Il Teatro Ragazzi del Puglia Showcase Kids 2025

BARI – La Puglia si prepara a ospitare un evento di rilevanza internazionale: Puglia Showcase Kids 2025, una kermesse che, dal 12 al 14 maggio, trasformerà la città di Bari in un vero e proprio palcoscenico globale dedicato al teatro per le nuove generazioni, bambini e ragazzi. L’appuntamento si svolgerà tra il Teatro Piccinni, il Kursaal Santalucia, il Nuovo Teatro Abeliano, la Casa di Pulcinella e il Teatro Kismet OperA, mettendo in luce le eccellenze artistiche pugliesi in un contesto che promuove l’incontro e il confronto culturale. In scena 11 produzioni selezionate da una commissione internazionale e 29 le compagnie teatrali pugliesi coinvolte. Puglia Showcase Kids non è solo una celebrazione del teatro ragazzi pugliese, ma anche un’importante occasione di internazionalizzazione per le realtà teatrali del territorio.

Uno degli aspetti più rilevanti è senza dubbio la sua vocazione internazionale. Grazie alla partecipazione di oltre 35 ospiti provenienti da 16 paesi, tra cui Cina, Stati Uniti e numerosi stati europei, il Puglia Showcase Kids 2025 diventa un punto di incontro tra le compagnie pugliesi e gli operatori teatrali di tutto il mondo.

