Volley A3/M, Joy Gioia del Colle sfida il fanalino di coda Campobasso

Dopo aver conquistato il decimo successo stagionale domenica scorsa al palasport di Villa d’Agri, la Joy Volley Gioia del Colle si prepara a una nuova trasferta. Domani, sabato 18 gennaio, i biancorossi scenderanno in campo al PalaVazzieri di Campobasso per affrontare la EnergyTime, nell’anticipo del 16° turno di regular season del girone Blu.

La squadra di coach Sandro Passaro, lanciatissima al secondo posto dopo quattro vittorie consecutive (contro Lecce, Castellana Grotte, Ortona e Lagonegro), punta a proseguire la striscia positiva e a replicare il successo dell’andata, quando superò la compagine molisana con un netto 3-0 al PalaCapurso.

L’EnergyTime, ultima in classifica con otto punti, arriva alla sfida dopo la sconfitta in tre set a Reggio Calabria. Tuttavia, la formazione guidata da Giuseppe Bua – ex tecnico ben noto agli appassionati di pallavolo gioiese – si presenta con un volto diverso rispetto al girone di andata. Tra le novità, il cambio in panchina di fine novembre e gli innesti di Riccardo Gatto, ex Monge Gerbaudo Savigliano, e Michele Morelli, nuovo opposto arrivato a dicembre.

Alla vigilia del match, il regista della Joy Volley, Peppe Longo, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione: “La partita di domani non è assolutamente da sottovalutare. Troveremo una squadra agguerrita, a caccia di punti e con il fattore campo a suo favore. Serviranno determinazione, attenzione e le certezze costruite con il lavoro di questi mesi”.

La gara, diretta dagli arbitri Luca Pescatore e Giulio Bolici, inizierà alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

