Volley A3/M, Sabaudia-Castellana: sfida cruciale in chiave playout

La 16a giornata del girone Blu di Serie A3 Credem Banca propone uno scontro diretto tra Vidya Viridex Sabaudia e Bcc Tecbus Castellana Grotte, in programma domenica 19 gennaio 2025 alle ore 18. I laziali, settimi con 18 punti in 14 partite, vogliono consolidare la distanza dalle ultime tre in classifica, mentre i pugliesi, decimi con 10 punti in 13 gare, puntano a replicare il successo dell’andata per accorciare sulla zona salvezza.

Per Castellana Grotte, cancellare lo zero nelle vittorie esterne stagionali e invertire la rotta dopo 10 sconfitte consecutive è fondamentale. L’ultimo successo, un 3-0 proprio contro Sabaudia lo scorso 10 novembre, ha fruttato gli unici tre punti raccolti da allora, arrivati solo con sconfitte al tie-break.

Riccardo Iervolino, schiacciatore classe 2003 al rientro dopo un lungo infortunio, ha espresso fiducia per la fase decisiva del campionato: “Dopo un avvio difficile per via dell’infortunio, sono tornato in campo e voglio dare il massimo. È una fase delicata, servono punti ovunque. Il ritorno del capitano Zornetta ci darà ulteriore slancio”.

A dirigere il match saranno Sergio Pecoraro di Palermo e Andrea Bonomo di Roma. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, mentre ulteriori aggiornamenti saranno disponibili sui canali social di New Mater Volley.

