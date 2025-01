Volley A/M: Prisma Taranto-Monza, battaglia da dentro o fuori

Sarà una sfida cruciale quella tra Gioiella Prisma Taranto e Vero Volley Monza, in programma domenica 19 gennaio alle 16.00 al PalaMazzola. Un match dal sapore di spareggio salvezza, con i rossoblù tarantini chiamati a sfruttare il fattore campo per riscattarsi dopo la sconfitta al cardiopalma al tie-break contro Grottazzolina. Nonostante il punto conquistato, la classifica resta precaria, e ogni errore potrebbe costare caro.

Monza, dal canto suo, si presenta in Puglia con un roster ridotto e le energie messe a dura prova dall’impegno europeo in CEV contro l’Olympiacos, ma con tanta voglia di ribaltare le sorti di una stagione complicata. All’andata, i lombardi avevano strappato il successo al tie-break, ma il clima infuocato del PalaMazzola promette un’altra storia.

Le chiavi del match

Per Taranto vincere è imperativo. L’appoggio dei tifosi sarà determinante, così come la capacità di limitare gli errori e mettere pressione alla ricezione avversaria. Il ritorno di Gironi completa la rosa a disposizione di coach Andriani, mentre Jan Zimmermann, ex Monza, guida la cabina di regia con l’obiettivo di innescare le bocche da fuoco tarantine.

Gli avversari

Monza deve fare i conti con la partenza di Zaytsev e la condizione non ottimale di Juantorena, ma resta una squadra pericolosa grazie alle qualità di Marttila, Rohrs, Szwarc e il palleggiatore Cachopa. Al centro, l’esperienza di Beretta potrebbe fare la differenza in una sfida che si giocherà anche sul piano nervoso e fisico.

Zimmermann: “Al PalaMazzola sarà un inferno”

“Prevedo una gara combattuta, come quella con Grottazzolina. Ma giocare al PalaMazzola sarà un vantaggio: spero diventi un inferno per Monza, il pubblico può darci quella spinta in più per conquistare la vittoria”, ha dichiarato il regista tedesco.

Precedenti e diretta

Il bilancio tra le due squadre sorride a Monza, con sette vittorie su otto confronti. Taranto cerca il riscatto in un match che, sebbene non decisivo, ha il peso di una finale. La partita sarà trasmessa in diretta su VBTV, con il commento di Francesco Calò e Mimmo Polito. PalaMazzola, domenica 19 gennaio: la salvezza passa anche da qui.

