Volley C/M, Matera: sfida decisiva al PalaLanera con Trivianum

I biancazzurri della Daken PSA Matera Volley si preparano a scendere in campo alle 18:30 di oggi, sabato 18 gennaio, al PalaLanera per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie C. Ad attenderli, per una sfida dal sapore di alta classifica, il Trivianum, terza forza del Girone A.

Con 24 punti conquistati grazie a otto vittorie e solo due sconfitte in trasferta, i ragazzi di Matera occupano il secondo posto, a un solo punto di vantaggio sul Triggiano. La posta in palio è altissima: vincere significherebbe blindare la qualificazione alla Coppa Puglia e confermarsi tra le grandi del campionato.

Guidati da Nicola Logallo, i biancazzurri arrivano a questa sfida forti di una preparazione intensa e di un gruppo compatto e ambizioso. Tuttavia, il Trivianum si presenta come un avversario solido e agguerrito, deciso a lottare per un sorpasso in classifica.

Una partita dal grande valore tecnico e simbolico, che promette di infiammare il pubblico di Matera. I tifosi saranno un elemento fondamentale per spingere la squadra verso un risultato che potrebbe rivelarsi decisivo per il proseguo della stagione.

L’appuntamento è fissato per le 18:30 al PalaLanera: una serata di grande volley, emozioni e passione sportiva.

